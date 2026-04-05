5 апреля, 16:00

В Киеве отвергли причастность к диверсии в Сербии и обвинили во всём Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Украина отрицает свою связь с инцидентом у «Турецкого потока». Спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X заявил, что страна категорически отвергает попытки ложно связать её с обнаружением взрывчатки возле газопровода в Сербии.

«Украина не имеет к этому никакого отношения», — говорится в публикации.

В дополнение к этому Тихий расценил инцидент как якобы российскую операцию под ложным флагом.

Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить защиту «Турецкого потока»

Напомним, 5 апреля в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Находка была сделана в автономном крае Воеводина на севере республики. Инцидент вызвал реакцию и в соседней Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки возможных рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице открыла уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
