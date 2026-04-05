В Киеве отвергли причастность к диверсии в Сербии и обвинили во всём Москву

Украина отрицает свою связь с инцидентом у «Турецкого потока». Спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X заявил, что страна категорически отвергает попытки ложно связать её с обнаружением взрывчатки возле газопровода в Сербии.

«Украина не имеет к этому никакого отношения», — говорится в публикации.

В дополнение к этому Тихий расценил инцидент как якобы российскую операцию под ложным флагом.