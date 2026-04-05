Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить защиту «Турецкого потока»
Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто объявил, что Венгрия, Сербия, Турция и Россия намерены предпринять решительные шаги для защиты газопровода «Турецкий поток». Это заявление прозвучало после заседания венгерского совета обороны, вызванного попыткой подрыва газопровода на территории Сербии. Сийярто также сообщил о своих телефонных разговорах с коллегами из Сербии, Турции и представителем России по вопросам энергетики.
«Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищён более надёжно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились. Мы договорились, что будем оставаться в тесном контакте, каждый внесёт свой вклад, каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода »Турецкий поток« на всем его европейском участке», — сказал Сийярто в видеообращении.
Также глава МИД Венгрии заявил, что венгерский участок «Турецкого потока» уже перешёл под охрану армии.
Напомним, 5 апреля в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Находка была сделана в автономном крае Воеводина на севере республики. Инцидент вызвал реакцию и в соседней Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки возможных рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице открыла уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.