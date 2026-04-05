Венгерский участок «Турецкого потока» перешёл под охрану армии
Венгрия усиливает меры безопасности вокруг газопровода, проходящего по её территории от Сербии до Словакии. Это решение, принятое на экстренном заседании Совета обороны под председательством премьер-министра Виктора Орбана, вызвано опасениями по поводу возможных атак со стороны Украины.
Министр иностранных дел Петер Сийярто пояснил, что причиной послужила недавняя попытка диверсии на сербском участке газопровода «Турецкий поток», а также предыдущие атаки Украины на российские объекты этого газопровода, поставляющего газ в Европу, включая Венгрию.
«Поэтому премьер-министр распорядился, чтобы венгерский участок газопровода «Турецкий поток» был взят под военную охрану. Солдаты будут охранять газопровод и распределительные газовые станции на всей его протяжённости от сербско-венгерской границы до границы между Венгрией и Словакией», — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.
Напомним, 5 апреля в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Находка была сделана в автономном крае Воеводина на севере республики. Инцидент вызвал реакцию и в соседней Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки возможных рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице открыла уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.
