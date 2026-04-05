5 апреля, 15:07

Венгерский участок «Турецкого потока» перешёл под охрану армии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Венгрия усиливает меры безопасности вокруг газопровода, проходящего по её территории от Сербии до Словакии. Это решение, принятое на экстренном заседании Совета обороны под председательством премьер-министра Виктора Орбана, вызвано опасениями по поводу возможных атак со стороны Украины.

Министр иностранных дел Петер Сийярто пояснил, что причиной послужила недавняя попытка диверсии на сербском участке газопровода «Турецкий поток», а также предыдущие атаки Украины на российские объекты этого газопровода, поставляющего газ в Европу, включая Венгрию.

«Поэтому премьер-министр распорядился, чтобы венгерский участок газопровода «Турецкий поток» был взят под военную охрану. Солдаты будут охранять газопровод и распределительные газовые станции на всей его протяжённости от сербско-венгерской границы до границы между Венгрией и Словакией», — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.

В Финляндии призвали «покончить» с Украиной после обнаружения бомбы в Сербии

Напомним, 5 апреля в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Находка была сделана в автономном крае Воеводина на севере республики. Инцидент вызвал реакцию и в соседней Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки возможных рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице открыла уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Наталья Демьянова
