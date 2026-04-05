В Финляндии призвали «покончить» с Украиной после обнаружения бомбы в Сербии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis
В Финляндии прокомментировали инцидент с обнаружением взрывчатки рядом с газопроводом в Сербии. Об этом в соцсети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Нам нужно покончить с Украиной, прежде чем она разрушит Европу», — написал он.
Напомним, что сегодня, 5 апреля, в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Находка была сделана в автономном крае Воеводина на севере республики. Инцидент вызвал реакцию и в соседней Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки возможных рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице открыла уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.