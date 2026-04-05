Венгрию целенаправленно пытаются лишить суверенитета — в том числе через энергетику, не давая ей доступа к качественным ресурсам по разумной цене. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС, комментируя обнаружение взрывчатки у газопровода.

По словам дипломата, давление на Будапешт идёт по нескольким направлениям. Политически — через вмешательство во внутренние дела и выборы. Экономически — путём навязывания решений, которые бьют по благосостоянию населения, а также через энергетику, пытаясь оставить Венгрию без нормальных поставок. Захарова отметила, что страна до сих пор давала отпор на все попытки давления.

«Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков», — указала она.