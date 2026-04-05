Разведка Сербии назвала страну производства взрывчатки для диверсии на газопроводе

Военное контрразведывательное агентство Сербии заявило, что в ходе расследования подготовки диверсии на газопроводе «Турецкий поток», идущем из Сербии в Венгрию, были обнаружены компоненты для подрыва, в том числе взрывчатое вещество с маркировкой, указывающей на производство в США. Об этом заявил глава ведомства Джуро Йованич.

«Сегодня мы обнаружили: взрывчатое вещество, специально упакованное, герметично закрытое, детонационные колпачки, специально подготовленные и упакованные для транспортировки, а также детонирующий стержень и подходящие инструменты и принадлежности для подготовки этого взрывчатого вещества для выполнения диверсии. Я расскажу вам подробности расследования, по маркировке на взрывчатом веществе видно, что оно было произведено в США», — рассказал Йованич.

При этом он подчеркнул, что страна, где изготовлен компонент, сама по себе не указывает ни на заказчика, ни на исполнителя предполагаемой диверсии. Отдельно директор Военного агентства безопасности отметил, что вокруг этого дела распространяется большой объём дезинформации.