Разведка Сербии назвала страну производства взрывчатки для диверсии на газопроводе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lisic
Военное контрразведывательное агентство Сербии заявило, что в ходе расследования подготовки диверсии на газопроводе «Турецкий поток», идущем из Сербии в Венгрию, были обнаружены компоненты для подрыва, в том числе взрывчатое вещество с маркировкой, указывающей на производство в США. Об этом заявил глава ведомства Джуро Йованич.
«Сегодня мы обнаружили: взрывчатое вещество, специально упакованное, герметично закрытое, детонационные колпачки, специально подготовленные и упакованные для транспортировки, а также детонирующий стержень и подходящие инструменты и принадлежности для подготовки этого взрывчатого вещества для выполнения диверсии. Я расскажу вам подробности расследования, по маркировке на взрывчатом веществе видно, что оно было произведено в США», — рассказал Йованич.
При этом он подчеркнул, что страна, где изготовлен компонент, сама по себе не указывает ни на заказчика, ни на исполнителя предполагаемой диверсии. Отдельно директор Военного агентства безопасности отметил, что вокруг этого дела распространяется большой объём дезинформации.
Ранее Джуро Йованич заявил, что иностранный гражданин планировал подорвать газопровод, соединяющий Сербию и Венгрию. По его словам, ВБА получило информацию о том, что один из мигрантов призывного возраста готовился к диверсии на газовой инфраструктуре. Напомним, 5 апреля в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Находка была сделана в автономном крае Воеводина на севере республики. Инцидент вызвал реакцию и в соседней Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки возможных рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице открыла уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.
