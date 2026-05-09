Путин считает, что конфликт на Украине близится к завершению
Конфликт на Украине близится к завершению, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами по итогу Дня Победы.
«Я думаю, что дело идёт к завершению», — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин пролил свет на подготовку анонсированного ранее обмена пленными с Украиной. По словам российского лидера, от Киева пока не поступало таких предложений.
