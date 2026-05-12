Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала новое откровенное интервью Такеру Карлсону. Она рассказала, как главарь киевского режима «готовился» к диалогу, и ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками.

По словам Мендель, Зеленский перед каждым интервью уходил в ванную на 15 минут. При этом она подчеркнула, что лично никогда не видела, как экс-комик употребляет наркотики. Но тут же добавила, что общалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как главарь киевского режима употреблял запрещённые вещества в разных клубах.

«И я вам говорю, меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Правда, всегда другим человеком... он выходил энергичным, полным, знаете, действия», — заявила Мендель.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса. По её словам, вся медиа-команда главаря киевского режима пришла в шок от этого заявления и затаила дыхание. А спустя четыре года украинцы перестали верить экс-комику.