Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что главарь киевского режима говорил о необходимости такой же пропаганды, как у Геббельса. Об этом она рассказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Он говорил: «Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса», — отметила Мендель.

По её словам, вся медиа-команда Зеленского пришла в шок от этого заявления и затаила дыхание.

«Думаю, это случилось в 2022 году. Он получил свою тысячу голов в мире. Многие из нас не предполагали быть ими. Мы поддерживали нашу страну и считали, что он скоро прекратит войну», — сказала бывшая пресс-секретарь Зеленского, добавив, что спустя четыре года украинцы перестали верить экс-комику.

Юлия Мендель также заявила, что не считает главаря киевского режима рациональным политиком. Она возмутилась тем, что судьбу Украины определяли два лидера с ментальными проблемами — Зеленский и тогдашний президент США Джо Байден. Вспоминая их встречу, она указала на когнитивное состояние второго и задалась вопросом, как мир допустил ситуацию, при которой такие люди влияют на будущее целой страны.