11 мая, 22:36

Восемь лет добивалась Зеленского: Мендель раскрыла отношение главаря киевского режима к супруге

Мендель: Зеленский никогда не воспринимал женщин как равных, даже свою жену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью Такеру Карлсону на YouTube, в котором рассказала о реальном отношении главаря киевского режима к женщинам. По её словам, Зеленский всегда смотрел на них свысока — даже на свою супругу Елену.

«Он уважает свою женщину, но не так, будто она ему ровня», — заявила Мендель.

Она также вспомнила, как один из соратников Зеленского по студии «Квартал 95» рассказывал «смешную» историю о том, что Елена восемь лет добивалась экс-комика, а он «был стойким парнем и не хотел жениться». По словам экс-пресс-секретаря, Зеленскому эта история доставила удовольствие, но на самом деле в ней «не было ничего смешного». Мендель усомнилась, сохранила ли Елена то положительное влияние на мужа, которое оказывала раньше.

Мендель дала разгромное интервью Карлсону, рассказав всю правду о Зеленском

Ранее Мендель заявила, что Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса. По её словам, вся медиа-команда главаря киевского режима пришла в шок от этого заявления и затаила дыхание. А спустя четыре года украинцы перестали верить экс-комику.

