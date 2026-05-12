Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью Такеру Карлсону на YouTube, в котором рассказала о реальном отношении главаря киевского режима к женщинам. По её словам, Зеленский всегда смотрел на них свысока — даже на свою супругу Елену.

«Он уважает свою женщину, но не так, будто она ему ровня», — заявила Мендель.

Она также вспомнила, как один из соратников Зеленского по студии «Квартал 95» рассказывал «смешную» историю о том, что Елена восемь лет добивалась экс-комика, а он «был стойким парнем и не хотел жениться». По словам экс-пресс-секретаря, Зеленскому эта история доставила удовольствие, но на самом деле в ней «не было ничего смешного». Мендель усомнилась, сохранила ли Елена то положительное влияние на мужа, которое оказывала раньше.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса. По её словам, вся медиа-команда главаря киевского режима пришла в шок от этого заявления и затаила дыхание. А спустя четыре года украинцы перестали верить экс-комику.