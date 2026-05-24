Украинские нардепы призвали Зеленского к миру после атаки на Киев

После ночного удара по Киеву украинские парламентарии призвали Владимира Зеленского к завершению конфликта. Соответствующие заявления опубликовали в соцсетях нардепы Алексей Гончаренко* и Максим Бужанский.

Гончаренко* написал, что войну необходимо заканчивать, а вместо ракет нужен мир. По его словам, следует сделать всё возможное, чтобы это прекратилось.

Бужанский после произошедшего заявил, что Украине отчаянно требуется прекращение боевых действий. Он назвал себя в числе тех «наивных дураков», кто не теряет надежды на скорое перемирие.

Парламентарий добавил: если режим тишины наступит, его придётся защищать.

«Защищать от тех, кто вдруг изобразит себя львами войны, просидев всю войну в Праге, от завсегдатаев эфиров, от политиков, ищущих капитал на псевдопатриотизме, когда за их жёсткость платят жизнями и кровью другие, от тех, кто встроился в систему военного времени и зарабатывает на ней», — написал Бужанский в соцсетях.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 мая 2026 года российские военные осуществили масштабную комбинированную атаку на объекты военной инфраструктуры на территории всей Украины. Согласно информации мониторинговых ресурсов, в ходе удара могли применяться ракета «Орешник», гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», оперативно-тактические «Искандеры», а также несколько сотен ударных беспилотников. В Киеве прогремело не менее 20 взрывов. В Минобороны РФ пока не давали официальных комментариев. Отмечается, что эта атака стала ответом на теракт ВСУ в Старобельске.

