«Надо бить — ещё сильнее»: Медведев высказался об ударах по Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что действия Киева требуют более жёсткого ответа со стороны России, комментируя ситуацию вокруг взаимных ударов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Надо бить – как сегодня и ещё гораздо сильнее!» — указал он.

Медведев заявил, что, по его мнению, украинская сторона целенаправленно провоцирует удары по своей территории, чтобы использовать их в политических целях и информационном поле. Он также резко высказался в адрес руководства Украины, заявив, что «наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жёсткий ответ из России».

По его словам, подобные действия Киева могут быть направлены на создание информационного повода и получение внешней поддержки. Далее он отметил, что усиление атак, как он считает, способно консолидировать часть украинского общества вокруг действующей власти. Кроме того, зампред Совбеза добавил, что удары по столичным объектам, по его оценке, деморализуют противника и влияют на его устойчивость.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая российские силы нанесли удары по целям на территории Украины с применением различных видов вооружения, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стратегическую авиацию и беспилотники. Пуски ракет осуществлялись с истребителей МиГ-31.