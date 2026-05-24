Сладков объяснил атаки дронов на РФ попыткой Киева отвлечь от проблем фронта

Усиление атак украинских беспилотников на российские регионы связано с попытками Киева отвлечь внимание от проблем на фронте. Об этом ТАСС сообщил военный корреспондент, журналист и документалист Александр Сладков.

Сладков привёл в пример удары по Рязанской области, Подмосковью и Белгородчине, где в результате атак гибли мирные жители. Подобная тактика используется украинской стороной уже давно. Он напомнил, что схожие действия предпринимались во время конфликта в Донбассе в период Русской весны.

«Как только неприятности на фронте, как только нужно получить какой-то дополнительный информационный мотив и применить его у себя на территории, они бьют по людям, по объектам, которые горят, которые все видят», — отметил он.

Сладков добавил, что после ударов по гражданским объектам украинская сторона активно использует последствия атак в информационном поле. Речь идёт о кадрах разрушений, пожаров и повреждённых жилых домов, которые затем распространяются в СМИ. Кроме того, журналист обвинил ВСУ в искажении информации вокруг подобных инцидентов. По его словам, украинская сторона дополняет сообщения домыслами и неправдой.

«Конечно, больно это всё. Конечно, это влияет на настроение людей на этих территориях. Хочется быстрее победить, не закончить, не остановить, а победить, потому что без победы спокойствия и безопасности в России не будет. Это понял уже каждый от малого ребёнка до увядающего пенсионера», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями.