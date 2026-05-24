В Киеве произошла шестая серия взрывов за ночь

В украинской столице в очередной раз за ночь прогремели взрывы. О новой серии ударов сообщил телеканал «Общественное».

Взрывы в городе раздались уже в шестой раз с начала ночи. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Информация об этом появилась на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации. Другие подробности о возможных последствиях и повреждениях пока не приводятся.

Также серия взрывов произошла в Кировограде (Кропивницком), Сумах, Черкассах и Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, ракета «Орешник» могла поразить объект в Белой Церкви, расположенной под Киевом, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.