Для удара по Киеву использовалась «почти вся номенклатура» ракет РФ
Вооружённые силы России использовали «почти всю номенклатуру» ракет для удара по Киеву. Об этом пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».
«Противник пишет об ударах гиперзвуковыми «Цирконами» по Киеву. Летит буквально почти вся номенклатура», — говорится в сообщении.
Тем временем в городе Кропивницкий прогремела серия взрывов. Также сообщалось о хлопках в Сумах, Черкассах и Хмельницкой области. На данный момент на всей территории Украины действует воздушная тревога. Украинские издания полагают, что ракета «Орешник» ударила по объекту в городе Белая Церковь под Киевом. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
