По Украине, предположительно, нанесли удар «Орешником»
Обложка © Midjourney / Life.ru
Украинские СМИ сообщают об ударе ракеты «Орешник» по объекту в городе Белая Церковь под Киевом.
Видео © Telegram / Политика Страны
Местные паблики публикуют видео с разных ракурсов и утверждают, что на кадрах именно этот ракетный комплекс. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Ранее в столице Украины прогремела серия взрывов. Незадолго до этого Воздушные силы Украины писали о возможном запуске ракеты «Орешник». В Одесской области также прозвучал взрыв во время действия воздушной тревоги. В то же время взрывы прогремели в Изюмском районе Харьковской области.
