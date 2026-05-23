В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ICTV.

Сигнал об опасности в настоящий момент действует не только в столице, но и в нескольких областях Украины. В частности, в Одесской. Детали случившегося и возможные последствия пока не уточняются.

Напомним, что американское посольство в Киеве предупредило о возможном мощном воздушном ударе по Украине в ближайшие сутки. В сообщении говорится, что дипломаты получили конкретную информацию о потенциально серьёзной атаке. Удар может произойти в любой момент в течение 24 часов. Степень угрозы в посольстве оценивают как крайне высокую.