Мощный взрыв прогремел в районе Одессы на фоне воздушной тревоги
В Одесской области прогремел взрыв. Инцидент произошёл во время действия воздушной тревоги, сообщает «Общественное».
«В Одесском районе прозвучал взрыв», — говорится в публикации.
По информации украинского Министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в ряде районов Одесской области.
Посольство США в Киеве ранее предупредило о воздушной атаке Украины в ближайшие сутки. Дипломатическое представительство настоятельно призвало американских граждан быть готовыми к оперативному укрытию в безопасных местах.
