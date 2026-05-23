Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 17:30

Посольство США в Киеве предупредило о воздушной атаке Украины в ближайшие сутки

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Посольство Соединённых Штатов Америки в Киеве обнародовало срочное уведомление, предупреждающее о вероятности значительного воздушного удара по Украине в течение следующих 24 часов. Дипломатическое представительство США настоятельно призвало американских граждан быть готовыми к оперативному укрытию в безопасных местах.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов», — говорится на сайте дипмиссии.

Для обеспечения личной безопасности, сотрудники посольства советуют американцам заранее определить маршруты к ближайшим убежищам и подготовить необходимые запасы воды, продуктов и медикаментов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Европейцы донесли Зеленскому, что Россия якобы готовит удар «Орешником»
Европейцы донесли Зеленскому, что Россия якобы готовит удар «Орешником»

Накануне Владимир Путин обвинил ВСУ в террористическом ударе по общежитию колледжа в Старобельске. По последним данным, в результате этого удара погибли 18 человек. Президент России поручил Минобороны представить свои предложения, как ответить на эту атаку.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar