22 мая, 14:45

Путин поручил Минобороны подготовить предложения после удара по Старобельску

Президент России Владимир Путин поручил Министерству оборону представить свои предложения после удара ВСУ по колледжу в Старобельске (ЛНР). Соответствующее заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев» в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что ситуация требует более широкого реагирования, чем только дипломатические заявления.

«Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — отметил он.

Путин: Никаких военных объектов рядом с общежитием в Старобельске нет

Ранее память погибших в Старобельске почтили минутой молчания в Кремле во время встречи президента России Владимира Путина с участниками программы «Время героев». Траурная пауза была объявлена в начале мероприятия, где глава государства затронул тему атаки на колледж в ЛНР.

Напомним, в результате атаки шесть человек погибли, 15 числятся пропавшими без вести. Ещё около 40 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте, а Россия запросила экстренное заседание в Совете Безопасности ООН, которое начнётся сегодня в 10 часов вечера.

Милена Скрипальщикова
