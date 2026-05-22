Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Старобельске

Президент России Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» почтили минутой молчания память погибших в Старобельске. Траурная пауза прошла в начале мероприятия, где глава государства террористическую атаку ВСУ на колледж в ЛНР.

«Сейчас я просил бы встать и почтить память погибших», — сказал президент.

Трагедия в Старобельске произошла 22 мая, когда украинская сторона атаковала здание студенческого общежития. Погибли минимум шесть человек, 15 числятся пропавшими без вести. Ещё 39 пострадали. СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт.