Путин назвал терактом удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске

Президент РФ Владимир Путин назвал теракторм удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, где в момент атаки находились студенты. Он подчеркнул, что удар был нанесён по гражданскому объекту.

Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске.

«Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанёс террористический удар по студенческому общежитию. <...> Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет», — сказал глава государства.

По словам Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.