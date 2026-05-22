Путин назвал терактом удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске
Обложка © Луганский информационный центр
Президент РФ Владимир Путин назвал теракторм удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, где в момент атаки находились студенты. Он подчеркнул, что удар был нанесён по гражданскому объекту.
Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске.
«Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанёс террористический удар по студенческому общежитию. <...> Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет», — сказал глава государства.
По словам Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.
Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию в ЛНР, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум шесть человек, ещё 39 пострадали. 15 числятся пропавшими без вести СК возбудил дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о подготовке официальных обращений в международные структуры.
