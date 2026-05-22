Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 14:33

Путин назвал терактом удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске

Обложка © Луганский информационный центр

Обложка © Луганский информационный центр

Президент РФ Владимир Путин назвал теракторм удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, где в момент атаки находились студенты. Он подчеркнул, что удар был нанесён по гражданскому объекту.

Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Видео © Life.ru

«Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанёс террористический удар по студенческому общежитию. <...> Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет», — сказал глава государства.

По словам Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.

В ООН заявили, что «видели сообщения» об ударе ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
В ООН заявили, что «видели сообщения» об ударе ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР

Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию в ЛНР, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум шесть человек, ещё 39 пострадали. 15 числятся пропавшими без вести СК возбудил дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о подготовке официальных обращений в международные структуры.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Путин
  • ЧП
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar