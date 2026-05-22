В ЛНР 35 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу и общежитию, где спали дети

В Старобельске Луганской Народной Республики под удар ВСУ попали учебный корпус и общежитие профессионального колледжа. После атаки ранения получили 35 человек. О произошедшем сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета», — написал он в своём канале в МАХ.

В зданиях в этот момент находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. После взрывов часть конструкций обрушилась. Спасатели начали разбор завалов сразу после происшествия. К настоящему моменту из-под обломков удалось извлечь двух человек.

Травмы различной степени тяжести получили 35 человек. При этом поисковая операция продолжается — под разрушенными конструкциями всё ещё могут находиться дети. На месте работают сотрудники экстренных служб и медики. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Лисичанск — Северодонецк в ЛНР. Удар по гражданскому транспорту нанёс беспилотник. В результате атаки пострадали три человека, их доставили в больницу.