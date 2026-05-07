7 мая, 09:28

Женщина погибла в Луганске при массированной атаке украинских БПЛА

Женщина погибла в Луганске в результате массированной атаки беспилотников на город вечером 6 мая. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По словам руководителя республики, серьёзный удар пришёлся на столицу. Беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Артемовском районе.

«К несчастью, погибла женщина. Медики боролись за её жизнь, но спасти не удалось»,написал Пасечник в своих соцсетях. Он также добавил, что атаки на территорию ЛНР продолжались всю ночь.

Силы ПВО сбили 33-й дрон, летевший в сторону Москвы

Ранее два украинских беспилотника упали в Латвии. Один заблудившийся дрон типа ФП-1 врезался в пассажирский поезд, а второй — в нефтебазу в городе Резекне, где повредил четыре пустых хранилища. Оба инцидента обошлись без жертв.

