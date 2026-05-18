ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР, погибла 17-летняя девушка

ВСУ атаковали рейсовый микроавтобус Лисичанск — Северодонецк в ЛНР. В результате погибла 17-летняя девушка, ещё два человека пострадали. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По сего словам, вражеский дрон прицельно бил по гражданскому автобусу. В результате пострадало 3 человека, всех доставили в больницу, но 17-летнюю девочку спасти не смогли.

«Семнадцатилетнюю девушку не удалось спасти. Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет», — написал Пасечник в соцсетях.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей, а раненым пожелал скорейшего выздоровления, добавив, что смерть невинных детей не может остаться безнаказанной.