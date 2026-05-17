В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен мужчина
В селе Отрадное Белгородского округа беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс удар по легковому автомобилю. Об этом сообщил Оперштаб региона.
В результате атаки пострадал мужчина. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и слепые осколочные ранения ноги. Бригада скорой помощи доставляет раненого в городскую больницу № 2 Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Сам автомобиль получил серьёзные повреждения: разбито лобовое стекло, пробиты колёса и повреждён кузов.
Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО отражали массированную атаку дронов на Ростовскую область. Беспилотники сбили в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Натальевка (Неклиновский район) обломки сбитого БПЛА упали на территорию детского лагеря «Спутник».
