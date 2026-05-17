В детском лагере под Таганрогом повреждена крыша из-за атаки БПЛА

Ночью силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Дроны уничтожены в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Однако без последствий на земле, увы, не обошлось.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Натальевка Неклиновского района обломки одного из сбитых аппаратов упали на территорию детского оздоровительного комплекса «Спутник». Повреждена крыша одного из строений. Возгорания не последовало.

К счастью, никто из детей и персонал лагеря не пострадал. В момент происшествия на базе проводилось плановое мероприятие, всех оперативно эвакуировали.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Губернатор держит ситуацию на личном контроле и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Опасность атак БПЛА в регионе сохраняется. Жителей просят соблюдать спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов не приближаться к ним, а звонить по телефону 112. «Спутник» временно закрыт, детей разместят по другим базам. Родителям пострадавших обещают компенсации.

Ранее в Сергиевом Посаде Московской области зафиксировали последствия падения обломков беспилотника. Инцидент привёл к повреждению частного имущества, однако обошёлся без пострадавших. В результате происшествия пострадали четыре частных дома и три автомобиля.