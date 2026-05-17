В Сергиевом Посаде обломки украинских БПЛА повредили дома и машины

В Сергиевом Посаде Московской области падение обломков беспилотника привело к повреждению частных домов и автомобилей. Пострадавших нет. Об этом сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.

«В нашем округе в результате падения беспилотника обломками повреждено 4 частных дома и 3 автомобиля», — написала она.

На месте работают экстренные и оперативные службы.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных объектов. Также отмечается, что при подобных ситуациях не рекомендуется приближаться к месту падения и вести съёмку.

Ранее в Запорожской области зафиксировали перебои с подачей электроэнергии после атак. Критически важные объекты продолжают работу за счёт автономных систем энергоснабжения. Специалисты энергетических служб проводят восстановительные работы, направленные на стабилизацию работы сетей и устранение последствий повреждений.