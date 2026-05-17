Часть Запорожской области осталась без света после ночных атак ВСУ

В Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением после атак ВСУ. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Отключения затронули значительную часть региона. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания», — говорится в сообщении Балицкого в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы, чтобы стабилизировать напряжение в сетях электроснабжения.

Ранее в городе Днепрорудное Запорожской области было зафиксировано повреждение детской площадки после инцидента с беспилотником. Пострадавших среди нет. Боеприпас был сброшен с БПЛА вблизи жилой застройки. В результате взрыва повреждена инфраструктура для детей, расположенная рядом с домами.