17 мая, 06:42

Часть Запорожской области осталась без света после ночных атак ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением после атак ВСУ. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Отключения затронули значительную часть региона. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания», — говорится в сообщении Балицкого в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы, чтобы стабилизировать напряжение в сетях электроснабжения.

В Запорожской области два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ

Ранее в городе Днепрорудное Запорожской области было зафиксировано повреждение детской площадки после инцидента с беспилотником. Пострадавших среди нет. Боеприпас был сброшен с БПЛА вблизи жилой застройки. В результате взрыва повреждена инфраструктура для детей, расположенная рядом с домами.

Милена Скрипальщикова
