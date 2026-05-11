Беспилотник ударил по дому: В Запорожской области госпитализированы мужчина и женщина из-за атаки ВСУ

В Запорожской области атака беспилотного летательного аппарата привела к ранениям двух местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, беспилотник противника нанёс удар по частному сектору в населённом пункте Скельки, расположенном в Васильевском муниципальном округе. Вследствие этого жилое строение получило разрушения, а супруги преклонного возраста (оба 1953 года рождения) — были ранены и отправлены на госпитализацию.

Он также уточнил, что вследствие удара дрона также повреждён один из жилых объектов в черте города Пологи.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей из-за атак ВСУ. В пгт Горностаевка при обстреле ранения получил мужчина 1964 года рождения. В Генической ЦРБ у него диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Ещё один житель области пострадал в селе Каиры Горностаевского округа.