В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ 9 и 10 мая

В результате атак ВСУ по Херсонской области 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей. Данную информация передал губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«В пгт Горностаевка при обстреле ранен мужчина 1964 года рождения. Госпитализирован в Геническую ЦРБ с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями», — говорится в сообщении.

Ещё один житель области, мужчина 1985 года рождения, получил ранения в селе Каиры, которое относится к тому же Горностаевскому округу. Его также доставили в Геническую ЦРБ с аналогичными повреждениями.

Помимо этого, удары беспилотников и обстрелы нанесли урон инфраструктуре в нескольких населённых пунктах. В Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске повреждены жилые дома, в Костогрызове и Клинах — административные здания.

Удары привели к разрушению складского помещения в Старолукьяновке, а в Костогрызове оказалась повреждена школа. В Богдановке вдобавок нарушена работа линии электропередачи.

Ранее сообщалось, что несмотря на объявленное перемирие в честь Дня Победы, ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками по Белгородской области, в результате чего за сутки ранения получили восемь человек. Наиболее тяжёлый инцидент произошёл в посёлке Разумное Белгородского округа, где дрон атаковал коммерческий объект. Там пострадали шесть человек, включая ребёнка и трёх сотрудников скорой помощи.