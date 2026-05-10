10 мая, 08:41

За сутки в Белгородской области пострадали восемь человек из-за атак БПЛА ВСУ

ВСУ продолжили атаковать Белгородскую область, несмотря на перемирие по случаю празднования Дня Победы. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале, от ударов пострадали восемь человек.

Шесть человек, среди которых несовершеннолетний ребёнок и трое работников скорой помощи, получили повреждения в Белгородском округе в посёлке Разумное. Там беспилотник ударил по коммерческому объекту, уточнил руководитель области. По его словам, ребёнка 12 лет доставили в детскую областную клиническую больницу, водителя и двух фельдшеров госпитализировали в областную клиническую больницу, а ещё двоих — мужчину и женщину — после оказания помощи отпустили домой лечиться амбулаторно. Кроме того, на месте происшествия оказались разбиты само здание, один павильон и 21 машина.

Ещё одна атака дрона пришлась на остановку общественного транспорта, расположенную на трассе между Белгородом и Комсомольским. Как рассказал Гладков, ранения получила женщина, её срочно отправили в белгородскую больницу.

«В Шебекинском округе в городе Шебекино при атаке дрона пострадал ещё один боец подразделения «Орлан». В Шебекинской ЦРБ ему оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — рассказал губернатор о восьмом пострадавшем.

Он также уточнил, что помимо Белгородского и Шебекинского округов, за прошедшие 24 часа украинские беспилотники атаковали сёла и посёлки в Валуйском, Грайворонском и Краснояружском округах. Однако там, к счастью, пострадавших среди людей — нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник намеренно атаковал служебный микроавтобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. В результате удара погибла женщина, ещё двое мужчин получили ранения, причём один из них находится в тяжёлом состоянии — у него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, проникающее ранение головы, а также осколочные ранения руки и ноги.

Вероника Бакумченко
