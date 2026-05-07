ВСУ ударили по служебному автобусу под Белгородом: погибла женщина, есть раненые
Обложка © Telegram/Настоящий Гладков
В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник ударил по служебному микроавтобусу, перевозившему сотрудников предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вражеский дрон целенаправленно ударил по служебному микроавтобусу, который перевозил сотрудников одного из предприятий», — пишет Гладков в «Телеграме».
В результате атаки погибла женщина. Ещё двое мужчин получили ранения. Один из них находится в тяжёлом состоянии: у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, а также осколочные ранения руки и ноги.
Второго пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.
А Ржев Тверской области атакован БПЛА Вооружённых сил Украины. Эвакуированы 350 человек, среди них 60 детей. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. ВСУ также ударили по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек, в том числе один ребёнок.
