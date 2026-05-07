13 человек, в том числе ребёнок, пострадали при ударе ВСУ по домам в Брянске
Ночью Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
«Укронацисты атаковали город Брянск. Подобно фашистам ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям», — написал он.
В результате атаки повреждены два многоквартирных жилых дома, более 20 квартир и 40 машин. Осмотр территорий будет продолжен в светлое время суток. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
В ночь с 6 на 7 мая силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Также незадолго до этого стало известно о серии взрывов, прозвучавшей в небе над Таганрогом в Ростовской области. Согласно предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. Как сообщают местные жители, в течение 15 минут в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов. Активность сил ПВО зафиксирована в Брянской области, где в течение 20 минут прозвучало от пяти до семи взрывов.
