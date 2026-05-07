13 человек, в том числе ребёнок, пострадали при ударе ВСУ по домам в Брянске

Ночью Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«Укронацисты атаковали город Брянск. Подобно фашистам ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям», — написал он.

В результате атаки повреждены два многоквартирных жилых дома, более 20 квартир и 40 машин. Осмотр территорий будет продолжен в светлое время суток. Оперативные и экстренные службы работают на месте.