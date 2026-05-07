Более пяти взрывов прогремело над Тулой, работают расчёты ПВО
Обложка © Telegram / Минобороны России
Жители Тулы слышали не менее пяти взрывов. В настоящий момент расчёты ПВО отражают атаку украинских беспилотников в небе над городом. Об этом сообщает SHOT.
С 02:40 ночи жители Тулы слышат взрывы — более пяти в южной и юго-западной части города. Местные также сообщают о громких звуках в районе Алексина. Официальной информации пока нет.
В ночь с 6 на 7 мая силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Также незадолго до этого стало известно о серии взрывов, прозвучавшей в небе над Таганрогом в Ростовской области. Согласно предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. Как сообщают местные жители, в течение 15 минут в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов. Активность сил ПВО зафиксирована в Брянской области, где в течение 20 минут прозвучало от пяти до семи взрывов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.