Более пяти взрывов прогремело над Тулой, работают расчёты ПВО

Жители Тулы слышали не менее пяти взрывов. В настоящий момент расчёты ПВО отражают атаку украинских беспилотников в небе над городом. Об этом сообщает SHOT.

С 02:40 ночи жители Тулы слышат взрывы — более пяти в южной и юго-западной части города. Местные также сообщают о громких звуках в районе Алексина. Официальной информации пока нет.