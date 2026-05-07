7 мая, 03:18

В результате атаки ВСУ во Ржеве Тверской области повреждены несколько домов

В ночь на 7 мая силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников в городе Ржеве. В результате инцидента зафиксированы повреждения нескольких пятиэтажных жилых домов. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил в своём канале в «Максе» глава региона Виталий Королев.

«Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали», — написал он.

Ранее атака БПЛА ВСУ повредила два многоквартирных дома в Брянске. Пострадали более 20 квартир и около 40 автомобилей. Осмотр территории продолжат, как только рассветёт. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Алена Пенчугина
