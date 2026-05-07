7 мая, 02:28

Более 20 квартир и 40 авто повреждены при атаке ВСУ на Брянск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Брянске после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждены два многоквартирных дома. Пострадали более 20 квартир и около 40 автомобилей. Об этом в МАХ написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Осмотр продолжится в светлое время», — сообщает губернатор.

Сообщается, что осмотр территории продолжат, как только рассветет. Обстановка уточняется.

13 человек, в том числе ребёнок, пострадали при ударе ВСУ по домам в Брянске

Ранее Life.ru сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи и Сириус, силы ПВО отражают воздушную атаку. В районах города и Адлера слышны взрывы, со стороны Чёрного моря заметны вспышки, уничтожаются воздушные цели. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Также ПВО сбила третий беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Виталий Приходько
