7 мая, 01:39

ВСУ пытаются атаковать Сочи и Сириус, ПВО отражает воздушную атаку

Вооружённве силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку атаковать Сочи и Сириус — местные жители слышали серию взрывов над городом. Силы ПВО отражают воздушную атаку, пишет SHOT.

В районах Сириуса, Сочи и Адлера слышны взрывы. Со стороны Чёрного моря заметны вспышки. ПВО уничтожает воздушные цели, дроны идут на низкой высоте. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Жителей просят укрыться в безопасном месте.

Силы ПВО сбили третий беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы

Ранее удару беспилотников Вооружённых сил Украины подвергся Брянск. В результате атаки пострадали 13 человек, включая одного ребёнка. Как сообщил местный губернатор Александр Богомаз, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Также в результате удара повреждения получили два многоквартирных жилых дома, более 20 квартир и 40 машин. Осмотр территорий будет продолжен в светлое время суток. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Алена Пенчугина
