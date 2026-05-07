Силы ПВО сбили третий беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё один украинский беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москву. Количество сбитых за ночь дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к столице увеличилось до трёх. Это следует из сообщения столичного мэра Сергея Собянина на платформе MAX.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении Собянина.

Ранее Life.ru писал, что удару беспилотников Вооружённых сил Украины подвергся Брянск. В результате атаки пострадали 13 человек, включая одного ребёнка. Как сообщил местный губернатор Александр Богомаз, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Также в результате удара повреждения получили два многоквартирных жилых дома, более 20 квартир и 40 машин. Осмотр территорий будет продолжен в светлое время суток. Оперативные и экстренные службы работают на месте.