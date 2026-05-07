Расчёты ПВО сбили ещё пять БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё пять украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.

Количество сбитых за ночь дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к столице увеличилось до восьми.

Ранее атака БПЛА ВСУ повредила два многоквартирных дома в Брянске. Пострадали более 20 квартир и около 40 автомобилей. Осмотр территории продолжат, как только рассветёт. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие доставлены в больницу.