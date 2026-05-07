7 мая, 03:25

Во Ржеве из-за атаки ВСУ эвакуированы 350 человек, среди них 60 детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Ржев Тверской области атакован БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Эвакуированы 350 человек, среди них 60 детей. Людей разместили в гостинице, сообщил губернатор Виталий Королёв в своём канале в «Максе».

Спецслужбами проведено обследование кровли и жилых помещений на предмет их безопасности. На основании полученных данных принято решение о возможности возвращения граждан в свои квартиры. Также на месте были проведены беседы с жителями и уточнён примерный объём необходимых восстановительных работ.

В результате атаки ВСУ во Ржеве Тверской области повреждены несколько домов

Ранее атака БПЛА ВСУ повредила два многоквартирных дома в Брянске. Пострадали более 20 квартир и около 40 автомобилей. Осмотр территории продолжат, как только рассветёт. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Алена Пенчугина
