10 мая, 09:27

ВСУ более 16 тысяч раз нарушили объявленное в честь Дня Победы перемирие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Министерство обороны России отчиталось о 16 071 нарушении режима прекращения огня со стороны ВСУ в зоне проведения СВО. Об этом говорится в сводке ведомства за прошедшие сутки.

Статистика включает 676 обстрелов из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также 6331 удар беспилотниками. Помимо этого, украинские войска предприняли 8 атак на позиции российских подразделений.

«Всего в зоне проведения специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

ВС России продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах. На удары отвечаем зеркально, подчеркнули в ведомстве.

Путин: Россия не играет в «игры» с Киевом по датам перемирия

Ранее Life.ru писал, что два мирных жителя ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны Киева. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что в Ясиноватском муниципальном округе на трассе Донецк – Ясиноватая при атаке ударного беспилотника ВСУ ранения получили двое мужчин 1986 года рождения. Им оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Наталья Демьянова
