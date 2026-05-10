ВСУ более 16 тысяч раз нарушили объявленное в честь Дня Победы перемирие

Министерство обороны России отчиталось о 16 071 нарушении режима прекращения огня со стороны ВСУ в зоне проведения СВО. Об этом говорится в сводке ведомства за прошедшие сутки.

Статистика включает 676 обстрелов из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также 6331 удар беспилотниками. Помимо этого, украинские войска предприняли 8 атак на позиции российских подразделений.

ВС России продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах. На удары отвечаем зеркально, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что два мирных жителя ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны Киева. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что в Ясиноватском муниципальном округе на трассе Донецк – Ясиноватая при атаке ударного беспилотника ВСУ ранения получили двое мужчин 1986 года рождения. Им оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь.