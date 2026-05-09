День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 19:09

Путин: Россия не играет в «игры» с Киевом по датам перемирия

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия не рассматривает тему перемирия в дни празднования 81-й годовщины Победы как повод для манипуляций. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с альтернативными сроками прекращения огня. Киев выдвинул свои даты после того, как проигнорировал предложение Москвы. Глава государства озвучил позицию в беседе с журналистами.

«Мы здесь ни в какие игрушки не играем. Мы предложили два дня, реакции не последовало. А потом вдруг начались какие-то игры по этому поводу», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не участвует в таких играх. Позиция Москвы остаётся принципиальной и последовательной.

Путин: Трамп поддержал план перемирия к 9 Мая, но реакции от Киева не было
Путин: Трамп поддержал план перемирия к 9 Мая, но реакции от Киева не было

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что продление перемирия после 11 мая не обсуждалось. Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить переговорщиков в Москву, чтобы обсудить продление режима прекращения огня. Нынешнее перемирие действует три дня — с 9 по 11 мая.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar