Путин: Россия не играет в «игры» с Киевом по датам перемирия
Россия не рассматривает тему перемирия в дни празднования 81-й годовщины Победы как повод для манипуляций. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с альтернативными сроками прекращения огня. Киев выдвинул свои даты после того, как проигнорировал предложение Москвы. Глава государства озвучил позицию в беседе с журналистами.
«Мы здесь ни в какие игрушки не играем. Мы предложили два дня, реакции не последовало. А потом вдруг начались какие-то игры по этому поводу», — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что Россия не участвует в таких играх. Позиция Москвы остаётся принципиальной и последовательной.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что продление перемирия после 11 мая не обсуждалось. Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить переговорщиков в Москву, чтобы обсудить продление режима прекращения огня. Нынешнее перемирие действует три дня — с 9 по 11 мая.
