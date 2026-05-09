Путин: Трамп поддержал план перемирия к 9 Мая, но реакции от Киева не было
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе последнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил ему о планах объявить перемирие по случаю Дня Победы. Российский лидер отметил, что Трамп активно поддержал эту инициативу.
«Я сказал ему [Дональду Трампу], что планирую объявить [перемирие] 8 и 9 [мая]. Важно то, что президент Трамп это активно поддержал. И мы буквально через день объявили об этом. Но, как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов. Речь идёт об отсутствии немедленного ответа со стороны Киева.
Ранее Министерство обороны РФ подтвердило, что российские войска строго соблюдали объявленный режим тишины: с 9 мая авиация, ракетчики, артиллеристы и расчёты ударных беспилотников не наносили ударов по украинским подразделениям. Россия объявила о перемирии с 00:00 8 мая до 10 мая. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что российские и американские представители в течение двух дней обсуждали по телефону перемирие на Украине в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая.
