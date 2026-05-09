Политик Фергюсон назвал перемирие России и Украины первым шагом к урегулированию

Перемирие, объявленное в зоне проведения СВО в дни празднования 81-й годовщины Победы, может стать первым шагом к урегулированию конфликта. Такое мнение выразил британский политик Джим Фергюсон в своей соцсети.

«После многих лет эскалации, провальной дипломатии, миллиардов долларов военной помощи Украине и огромного числа жертв это одна из самых значительных пауз в конфликте с начала войны», — написал Фергюсон.

Он также отметил, что 9 мая имеет огромное символическое значение для России, что делает любые усилия по деэскалации в этот период геополитически важными. По словам политика, решение о временном прекращении огня говорит о первом реальном шаге к прекращению войны.