Политик Фергюсон назвал перемирие России и Украины первым шагом к урегулированию
Перемирие, объявленное в зоне проведения СВО в дни празднования 81-й годовщины Победы, может стать первым шагом к урегулированию конфликта. Такое мнение выразил британский политик Джим Фергюсон в своей соцсети.
«После многих лет эскалации, провальной дипломатии, миллиардов долларов военной помощи Украине и огромного числа жертв это одна из самых значительных пауз в конфликте с начала войны», — написал Фергюсон.
Он также отметил, что 9 мая имеет огромное символическое значение для России, что делает любые усилия по деэскалации в этот период геополитически важными. По словам политика, решение о временном прекращении огня говорит о первом реальном шаге к прекращению войны.
Министерство обороны РФ подтвердило, что российские войска строго соблюдали объявленный режим тишины: с 9 мая авиация, ракетчики, артиллеристы и расчёты ударных беспилотников не наносили ударов по украинским подразделениям. Россия объявила о перемирии с 00:00 8 мая до 10 мая. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что российские и американские представители в течение двух дней обсуждали по телефону перемирие на Украине в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая.
