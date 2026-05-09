«IT-армия Украины» приостановила кибератаки на время перемирия 9–11 мая

Хакерское объединение «IT-армия Украины», выступающее против России в Сети, объявило о добровольной паузе в своих действиях на 9, 10 и 11 мая. Такое решение, как указано в сообщении группировки, напрямую связано с согласием киевского режима на перемирие.

«IT-армия будет действовать ответственно и в соответствии с позицией государства», — говорится в заявлении.

При этом хакеры подчеркнули, что в случае нарушения перемирия они немедленно возобновят свою активность. До тех пор участники объединения намерены «держать оборону». Известно, что «IT-армия Украины» координирует кибератаки на российскую инфраструктуру с февраля 2022 года.