Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что Киев нанесёт удары по сибирским регионам России после истечения трёхдневного перемирия. Свои угрозы он опубликовал в Telegram-канале.

«Сибирь хоть и за горами, но ничего не за горами. Дальше будет, 72 часа — не вечность», — написал командир элитной украинского спецбатальона «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадьяра»).

Бровди также прокомментировал «указ» Владимира Зеленского, якобы «разрешающий» провести Парад Победы в Москве 9 мая. Он заявил, что его подразделения уже начали «праздновать заранее» — в выходные они предприняли попытки ударов по объектам инфраструктуры в нескольких регионах РФ.

Напомним, что совсем недавно воинственный Бровди жаловался, что Киев столкнулся с серьёзными проблемами при мобилизации. По его словам, все, кто готов воевать, уже на фронте или покинули страну, а на тех, кто прячется, в войсках не рассчитывают.