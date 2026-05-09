День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 11:51

«72 часа — не вечность»: Комбат «Птиц Мадьяра» устал от перемирия и рвётся атаковать Сибирь

Комбат «Птиц Мадьяра» Бровди угрожает ударить по Сибири после окончания перемирия

Мадьяр и командиры подразделений БПЛА ВСУ. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Роберт Бровди (Позывной Мадьяр)

Мадьяр и командиры подразделений БПЛА ВСУ. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Роберт Бровди (Позывной Мадьяр)

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что Киев нанесёт удары по сибирским регионам России после истечения трёхдневного перемирия. Свои угрозы он опубликовал в Telegram-канале.

«Сибирь хоть и за горами, но ничего не за горами. Дальше будет, 72 часа — не вечность», — написал командир элитной украинского спецбатальона «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадьяра»).

Бровди также прокомментировал «указ» Владимира Зеленского, якобы «разрешающий» провести Парад Победы в Москве 9 мая. Он заявил, что его подразделения уже начали «праздновать заранее» — в выходные они предприняли попытки ударов по объектам инфраструктуры в нескольких регионах РФ.

ВС РФ не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными БПЛА во время перемирия
ВС РФ не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными БПЛА во время перемирия

Напомним, что совсем недавно воинственный Бровди жаловался, что Киев столкнулся с серьёзными проблемами при мобилизации. По его словам, все, кто готов воевать, уже на фронте или покинули страну, а на тех, кто прячется, в войсках не рассчитывают.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar