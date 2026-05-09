ВС РФ не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными БПЛА во время перемирия
Российские военные не наносили ударов авиацией, артиллерией и ударными беспилотниками по позициям ВСУ в период перемирия. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились», — говорится в сообщении.
При этом ВСУ нарушили перемирие 8970 раз, совершив 1173 обстрела и нанеся 7151 удар БПЛА. Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиабомб и реактивный снаряд HIMARS американского производства. За период перемирия были 18 регионов России. В Минобороны подчеркнули, что российские войска строго соблюдают перемирие и зеркально отвечают на нарушения со стороны ВСУ.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал предложенное главой США Дональдом Трампом временное перемирие на 9–11 мая. Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, соглашение оформили в ходе телефонных переговоров РФ и США, а Вашингтон предварительно сверил позиции с Киевом.
