ВС РФ не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными БПЛА во время перемирия

Российские военные не наносили ударов авиацией, артиллерией и ударными беспилотниками по позициям ВСУ в период перемирия. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал предложенное главой США Дональдом Трампом временное перемирие на 9–11 мая. Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, соглашение оформили в ходе телефонных переговоров РФ и США, а Вашингтон предварительно сверил позиции с Киевом.