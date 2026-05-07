Два мирных жителя ДНР пострадали при атаке украинского дрона

Два мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате обстрелов со стороны Киева. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Ясиноватском муниципальном округе на трассе Донецк — Ясиноватая при атаке ударного беспилотника ВСУ ранения получили двое мужчин 1986 года рождения. Им оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, в результате удара дрона на автодороге Дебальцево — Светлодарск был повреждён гражданский автомобиль.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 101 украинского дрона самолётного типа в течение четырёх часов. Сбитые аппараты распределились по воздушному пространству Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и акватории Чёрного моря.