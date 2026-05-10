Мирный житель пострадал в Запорожской области из-за атаки ВСУ

За прошедшие сутки украинские войска несколько раз нанесли удары по населённым пунктам Запорожской области. В результате пострадал один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в МАКСЕ.

«В течение прошедших суток противник вновь атаковал мирные населённые пункты Запорожской области. К сожалению, один человек пострадал», — написал губернатор.

Какие именно регионы попали под обстрел и иные подробности Балицкий уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей из-за атак ВСУ. В пгт Горностаевка при обстреле ранения получил мужчина 1964 года рождения. В Генической ЦРБ у него диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Ещё один житель области пострадал в селе Каиры Горностаевского округа.